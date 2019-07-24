Son Dakika Haberleri: Memur-Sen teklifini sundu
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Memur-Sen teklifini sundu

2 saat önce

Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl %8+7, ikinci yıl %6+6 zam ve 1. yıl %3, 2. yıl %2 refah payı talep etti.

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Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl %8+7, ikinci yıl %6+6 zam ve 1. yıl %3, 2. yıl %2 refah payı talep etti.
Memur Sen, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:52 
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