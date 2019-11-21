Memur-Sen Tokat Temsilcisi Mantar'dan CHP'li Özkoç'un ifadelerine tepki

Memur-Sen Tokat Temsilcisi Suat Mantar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Meclis Genel Kurulundaki bir tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Mantar, yaptığı yazılı açıklamada, CHPli Özkoç'un, Özlem Zengin'e sarf ettiği "bu kadına haddini bildiriniz" ifadesini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

"Dün bu ülkede 'başörtülülere haddini bildiriniz' diyen köhne zihniyetin sebep olduğu acıları, başörtülü kadınların hayatında nasıl bir yara olduğunu unutmadık" ifadesinde bulunan Mantar, şunları kaydetti:

"Binlerce başörtülü kadın çalışma yaşamının dışına itildi, on binlercesi eğitim hakkından mahrum bırakıldı. Bu sözcükler geçmişte sadece Sayın Merve Kavakçı'ya değil ülkenin tüm başörtülü kadınlarına meydan okuma ifadesi olarak kullanıldı. ve çok ağır bedeller ödetildi. Bedeli ödenmiş ve zararı hala tamir edilememiş bir geçmişi sahiplenmeye devam ediyorsanız söyleyin bilelim. Yeniden turnikelere sıkıştırılacak, peruklu fotoğraf çekerek hastanelerde tedavi olacak, iş yerlerimizden kapı dışarı edileceksek, bu ülkenin ana muhalefet partisi olarak bu ülkenin başörtülü kadınlarına vaatleriniz bunlarsa bunu açıkça ifade edin de bilelim. Dün bu sözcükler sadece Merve Kavakçı'ya söylenmediği gibi bugün bu sözcükler sadece Özlem Zengin'e söylenmemiştir. Sayın Özkoç'u bu ayrıştırıcı, tahkir edici, şiddet dolu ifadelerinden dolayı tüm başörtülü kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz."

Mantar, çirkin saldırıya maruz kalan Özlem Zengin şahsında tüm kadınların üzüntüsünü paylaştıklarını aktardı.