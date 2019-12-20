Memur - Sen üyeleri UMRE'ye indirimli gidecek - Son Dakika

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi tarafından sendika üyelerine özel indirimli UMRE organizasyonu düzenlenecek.



Memur- Sen Adıyaman İl Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi, özel bir firmayla yaptıkları protokol gereğiyle üyelerini indirimli UMRE'ye gönderecek.



Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Sekreteri Mehmet Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Eğitim Bir-Sen ve Memur- Sen olarak sosyal sendikacılık anlayışı gereği üyelerimize çeşitli organizasyon ve faaliyetlerle hizmet sunmaktayız. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Umre organizasyonu ile üyelerimizin çok özel ve uygun fiyatlarla kutsal topraklara gitmesi için gereken çabayı gösterdik" dedi.



Daha önce düzenledikleri umre ziyareti programlarından edindikleri tecrübeyle bu sene verecekleri hizmetin daha kaliteli olması için çalıştıklarını anlatan Demir, "Programları yönüyle daha kapsamlı olması ve hizmet alanlarının daha seçkin mekanlar olması konusunda gereken hassasiyet gösterilerek üyelerimizin memnuniyetinin en üst düzeyde tutulmasına gayret edilmiştir. Bunun neticesinde üyelerimiz için güvenli, huzurlu ve memnun kalacakları bir umre organizasyonunu planladık. Bu alanda hizmet veren özel bir turizm şirketiyle görüşmeler yapılarak hizmet kalitesi ve ücret uygunluğu yönüyle bir protokol imzaladık. Detaylı bilgiler şube web sitemizden edinilebilir "diye konuştu.



Son başvuru tarihinin 5 Ocak 2020 olduğu belirtildi. - ADIYAMAN