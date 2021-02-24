Memur-Sen üyelerinden 28 Şubat açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen üyelerinden 28 Şubat açıklaması

24.02.2021 17:48

Muş, Bitlis ve Hakkari'de, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanlığı, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yaptı.

Muş, Bitlis ve Hakkari'de, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanlığı, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yaptı.

Memur-Sen Bitlis İl Başkanlığında toplanan üyeler adına basın açıklamasını okuyan Bitlis Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Filiz Ermek, milletin iradesinin ve egemenliğinin, çoğunluğu kadın olmak üzere kamu görevlilerinin emeğinin, ekmeğinin, hak ve özgürlüğünün gasp edildiği 28 Şubat darbesinin üzerinden 24 yıl geçtiğini belirtti.

28 Şubat askeri müdahalesinin 90'lı yılların başında başlayan bir vesayet süreci olduğunun altını çizen Ermek, şöyle devam etti:

"Millete bakan yönüyle vahşi bir toplum mühendisliğinin, devlete bakan yönüyle de ülke varlığını talan etme yolsuzluğunun adıdır. Milletin içinden çıkan inançlı kadroların iktidara gelmesini hazmedemeyenlerin şuursuz intikam hırsıyla 6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edildi.

Binlercesi haksız soruşturma ve kovuşturmalarla mahkum edildi. Öğrenciler okullarından, kamu görevlileri memuriyetten, işçiler işlerinden ihraç edildi. Şirketler yeşil sermaye kumpasıyla ekmeklerinden edildi. 28 Şubat'ın bin yıl süreceği iddiasında bulunanların heveslerini kursaklarında bırakan millet iradesi ve inancı, mağdurların hukukunu koruyan, haklarını sağlayan, zararlarını karşılayan iradeyi de kayda ve hayata geçirecektir."

Açıklamaya, Bitlis Memur-Sen İl Başkanı Cabir Durak ve sendika üyeleri yer aldı.

Muş

Muş'ta Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Şeyma Nur Berk, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında, milletin iradesinin ve egemenliğinin, çoğunluğu kadın olmak üzere kamu görevlilerinin emeğinin, ekmeğinin, hak ve özgürlüğünün gasp edildiği 28 Şubat darbesinin üzerinden 24 yıl geçtiğini anımsattı.

28 Şubat müdahalesinin 90'lı yılların başında başlamış bir vesayet süreci olduğunu belirten Berk, şunları ifade etti:

"28 Şubat mağdurlarının haklarını tahkim, hukukunu tanzim ve zararlarını tazmin etme iradesi, adaletin, aklın, inancın ve ahlakın gereğidir. Bu irade 28 Şubat'ın faillerini mahkum etme iradesinden daha az önemli değildir. Doğru olan adaletsizliğin maliyetine katlanmak değil, adaletin maliyetini karşılamaktır. Bir tek kişi dahi dışarıda kalmaksızın herkesin hakkının tastamam verilmesi için en yüksek düzeyde çabanın ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hassasiyeti göstermek mazlum ve mağdurlara karşı borcumuz, tarihe ve geleceğe karşı ortak sorumluluğumuzdur. 28 Şubat zihniyetinin tarihin çöp sepetinde gerçek anlamda yerini alması sadece faillerinin mahkum edilmesiyle değil, mağduriyetlerin telafisi ve zararlarının tazminiyle mümkün olabilir."

Memur-Sen üyelerinden 28 Şubat açıklaması
Memur-Sen üyelerinden 28 Şubat açıklaması
Memur-Sen üyelerinden 28 Şubat açıklaması
Memur-Sen üyelerinden 28 Şubat açıklaması

Memur Sen, 28 Şubat, Bitlis, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur-Sen üyelerinden 28 Şubat açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'nin İstanbul'u teslim edeceği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız Lille'in Yusuf Yazıcı paylaşımı büyük ilgi gördü: Baba, sen n'aptın ya Batuhan Karadeniz bu sezon Hekimoğlu Trabzon'da 18 gol ve 3 asistlik bir performansa imza attı Lyon, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu için resmi teklif sunmaya hazırlanıyor Ücretsiz maske dağıtıldığını duyan oraya koştu, yaşanan izdihamda sosyal mesafe unutuldu Gonca Vuslateri'nin faturalarını Şevket Çoruh ödemiş Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı
Brezilya şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Brezilya şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı         
17:46
Vaka sayısı artan Tokat'ta yeni tedbirler: Nikahlar ertelendi, hayvan pazarları kapatıldı Vaka sayısı artan Tokat'ta yeni tedbirler: Nikahlar ertelendi, hayvan pazarları kapatıldı         
17:36
'İşe gidiyorum' diye evden çıktı, sevgilisiyle nikah kıyarken kaynanası bastı 'İşe gidiyorum' diye evden çıktı, sevgilisiyle nikah kıyarken kaynanası bastı         
17:15
Sinan Akçıl, Işın Karaca'nın düğün tepkisi sonrası sessizliğini bozdu Sinan Akçıl, Işın Karaca'nın düğün tepkisi sonrası sessizliğini bozdu         
16:36
Kaldırımda yatan adamı gören vatandaşlar telefona sarıldı Kaldırımda yatan adamı gören vatandaşlar telefona sarıldı         
15:46
Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak         
15:21
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın         
15:12
Döviz bürosunun 1 milyon 200 bin lirasını taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında iki kişi gasbetti Döviz bürosunun 1 milyon 200 bin lirasını taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında iki kişi gasbetti         
14:15
Vaka sayısı patlayan 10 ilde alarm durumuna geçildi! Uzmanlar 15 günlük sokağa çıkma yasağı öneriyor Vaka sayısı patlayan 10 ilde alarm durumuna geçildi! Uzmanlar 15 günlük sokağa çıkma yasağı öneriyor         
13:36
"Otomobil savrulunca yanlışlıkla silah ateş aldı" diyen katil zanlısına müebbet hapis cezası         
13:00
Call of Duty'i gerçek hayata taşıdı! Kadın espor oyuncusu öldürüldü Call of Duty'i gerçek hayata taşıdı! Kadın espor oyuncusu öldürüldü         
12:26
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Çanakkale'de istavrit avına çıkan balıkçıların ağına 'Yılan kurdu balığı' takıldı Çanakkale'de istavrit avına çıkan balıkçıların ağına 'Yılan kurdu balığı' takıldı         
11:27
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2021 18:04:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Memur-Sen üyelerinden 28 Şubat açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei