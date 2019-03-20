Memur-Sen Vali Kaymak'ı Ağırladı
1 saat önce
Memur-Sen Samsun İl Temsilciği Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ağırladı.
Memur-Sen Samsun
İl Temsilciği Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ağırladı.
Memur-Sen Samsun İl Temsilciğince gerçekleştirilen ve Samsun Valisi Osman Kaymak'ın da katıldığı programda kamu çalışanlarının sıkıntıları, problemleri ve gündemdeki konular değerlendirildi. Memur-Sen'e bağlı şube başkanlarının da hazır bulunduğu programda Samsun'daki kamu çalışanlarımızın sıkıntıları, problemleri ve gündemdeki konular değerlendirildi. Programın sonunda Memur-Sen İl Temsilcisi Yıldız, Vali Kaymak'a Türk bayrağı takdim etti.
Programa ayrıca, İlkadım
Kaymakamı İbrahim Keklik, Atakum
Kaymakamı Namık Kemal Nazlı
ve Memur-Sen'e bağlı 11 hizmet kolu, 13 şube başkanı ile birlikte, Engelli Memur-Sen, Genç
Memur-Sen Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı, Emekli Memur-Sen Başkanları katıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:53 Kaynak: İHA
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