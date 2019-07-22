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Memur-Sen Van Şube Başkanlığına Uca getirildi

1 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, Memur-Sen'e bağlı tüm federasyon başkanlarının desteğini alarak Memur-Sen Van Şube Başkanı oldu.

Memur-Sen Van Şube Başkanlığına Uca getirildi, System.String[]
Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, Memur-Sen'e bağlı tüm federasyon başkanlarının desteğini alarak Memur-Sen Van Şube Başkanı oldu.

18 Kasım 2018 tarihinde Eğitim Bir-Sen Van 1 No'lu Şube Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Uca, tüm federasyon başkanlarının imzasıyla Memur-Sen Genel Merkezine gönderilen karar sonrasında Van'da yeni Memur-Sen Temsilcisi oldu. Memur-Sen Van İl Temsilcisi Uca, alınan kararın Van Memur-Sen'e bağlı hizmet kolları başkanları tarafından ittifak ile alındığını belirtti. Bu süreçte kendilerine destek olan tüm başkanlara ve bugüne kadar Memur-Sen İl Temsilciliği görevini yürüten Davut Okçu, Süleyman Şakar, Hikmet Bilgin, Osman Ayşin ve Mahmut Gülaçar'a emeklerinden dolayı teşekkür eden Uca, "Tüm başkanlarımızın bu kardeşlik havasını oluşturdukları, rekabete, kırgınlığa ve kızgınlığa yol açmadıkları için teşekkür ederim" dedi.

Yeni il temsilciliği yönetim kurulunda görev alan başkanların isimleri ise şöyle:

"Büro Memur-Sen Başkanı Mahmut Gülaçar genel sekreter, Sağlık-Sen Başkanı Hikmet Bilgin teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı, Diyanet-Sen Başkanı Nurullah Arvas basından sorumlu başkan yardımcısı, Toç Bir-Sen Başkanı Ali Uçar mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı, Bem Bir-Sen Başkanı Harun Altın sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı, Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Musa Gençcelep, Bayındır Memur-Sen Başkanı İbrahim Yaşin, Enerji Bir-Sen Başkanı Nuri Şahin, Birlik Haber-Sen Başkanı Şaban Hazan, Ulaştırma Memur-Sen Başkanı Hanifi Tanrıverdi, Kültür Memur-Sen Başkanı Erol Uslu." - VAN
Eğitim Bir Sen, Memur Sen, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:09 Kaynak: İHA
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