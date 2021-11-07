Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Sivas şube binası açıldı - Son Dakika

Sivas'ta Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen şube binasının açılışı, Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Yalçın, sendikalarının 30'uncu yılına yaklaştığını hatırlatarak, "Biz, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' dedik. Çünkü eğer vatan elden giderse gerisini konuşmanın pek bir anlamı yok. Bundan sonrası kısır çekişmelerdir. O yüzden ülke konusunda hep hassas davrandık." diye konuştu.

Nerede mazlum ve mağdur varsa her zaman duyarlı davrandıklarını dile getiren Yalçın, "Kimseyi dilinden, dininden ve mezhebinden ayırmadık. Nerede bir sancı varsa elimizin yettiğince uzattık. Bugün burada açacağımız mekan sadece bizim bir araya geleceğimiz bir mekandan ziyade üyelerimizle buluştuğumuz ocağımız, tavır geliştirdiğimiz mutfağımız ve mesleki gelişim motivasyonlarımızı artıracağımız hizmet eğitim merkezidir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Akif İnan'ın "Herkese saygımız vardır. Yeter ki dinimize küfretmesin, vatan haini olmasın" düsturunu benimsediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir adam vatan hainiyse bizim yolumuz kesişmez. Bir adam dinimize küfrediyorsa, onu temel hak ve hürriyetler arasında göremeyiz. Dolayısıyla tahammül edemeyiz. Sadece Memur- Sen için değil burada bizimle aynı duyguları taşıyan insan, ümmet, memleket için yüreği atan kim varsa onlar için mekanımızın hazır ve seferber olduğunu buradan ifade etmek isterim. Çünkü bizim imkanlarımız hepsi içindir."

Konuşmaların ardından sendika binasının açılışı yapıldı.

Çarşıbaşı Mahallesi, Nalbatlarbaşı Caddesinde gerçekleştirilen açılışa, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve sendika üyeleri katıldı.