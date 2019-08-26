Memur-Senden "Emeğe Saygı, Adalete Davet "açıklaması

Memur-Sen Malatya İl Temsilciği tarafından, "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla basın açıklaması yapıldı.



Soykan Parkında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, "Memur-Sen ve bağlı sendikalarının tamamının yetkili olarak katıldıkları 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren Heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Bugün, kamu görevlileri hakem kurulu'na taşıdığımız 5. dönem toplu sözleşmenin, kamu görevlilerinin haklı beklentilerini karşılayarak yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunmak için 81 ilde "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla sahadayız" dedi.



Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde kamu işveren heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Söylemez, "Memur-Sen'in ve bağlı sendikalarının titiz çalışmalarla, sahanın nabzını tutarak oluşturduğu ve kamuoyuna "makul teklifler" olarak deklare ettiği 657 teklifine karşın kamu işveren heyeti maalesef malül tekliflerle masaya gelmiş ve ardından toplu sözleşme sürecini hiç yaşanmayan bir süreç olarak tarihe kaydetme iradesi göstermiştir. Bu iradenin sonucu olarak süreç uyuşmazlıkla sonuçlanmış ve kamu görevlileri hakem kurulu'na gidilmiştir. Biz, toplu sözleşme görüşmeleri boyunca masanın ve müzakerenin önemine inanarak çözüm üretmeye odaklandık ve sürecin uzlaşmayla sonuçlanması için büyük bir özveriyle çalıştık" diye konuştu.



Memur-Senin teklifi milletin talepleridir diyen Söylemez, "Bu teklifler milletin maşeri vicdanında makes bulmuş adil ve hakkaniyetli tekliflerdir. Bu nedenle, kamu işveren heyetinin, merkez bankasının gerek beklenti anketinde gerekse kendi tahmininde ifade ettiği enflasyon rakamlarının altında kalan tekliflerle masaya gelmesini kamu görevlilerinin emeğini değersizleştirmek olarak görüyoruz. Maalesef, Hakem Kuruluna başvuru süreci de Kamu İşveren Heyeti tarafından hakkaniyetli yürütülmemiştir. 20 günlük, adeta insanüstü çabalarla, gece yarılarına kadar görüşülerek, tartışılarak üzerinde uzlaşma sağlanan azımsanmayacak sayıdaki teklifimiz Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna giderken yok sayılmıştır" şeklinde konuştu.



Milyonlarca insanı ilgilendiren ve fakat Kamu İşveren Heyetinin, konfederasyona sunduğu teklifte yok saydığı bütün tekliflerin hakem kurulu tarafından dikkate alınmasını dile getiren Söylemez, "Biz hakem kurulundan, refahın tabana yayılmasını, gelir dağılımında adaletin sağlamasını istiyoruz. Biz, refahtan pay, paylaşımda adalet istiyoruz. Biz, kamu görevlilerinin yaşam standardını yükseltecek, emeğin hakkını takdir edecek bir karar bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA