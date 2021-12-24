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Memur ve emeklilere müjde! Zamla birlikte ek ödemeler de artacak - Son Dakika

Memur ve emeklilere müjde! Zamla birlikte ek ödemeler de artacak

24.12.2021 09:03
Memur ve emeklilere müjde! Zamla birlikte ek ödemeler de artacak

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor. Zamla birlikte ek ödemeler de artacak.

Yeni yılda milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personelin maaş, aylık ve sosyal destekleri artacak. Yaklaşık 13 milyon emeklinin zammı ve 4 milyondan fazla memurun alacağı fark 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile netleşecek. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ederken zam trafiği de hızlandı.

15 OCAK'A YETİŞECEK

Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alındı. Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. Milimetrik hesaplar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yükseltilmesi konusunda inisiyatif kullanacağını düşünüyoruz. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" dedi.

EK ÖDEMELER DE DAHİL EDİLİNCE...

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe (1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4) değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekalet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardığımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, 2 çocuk esas alınıyor. Bunlar da dikkate alındığında maaşlar daha da yükselecek.

Memur ve emeklilere müjde! Zamla birlikte ek ödemeler de artacak

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Son Dakika Güncel Memur ve emeklilere müjde! Zamla birlikte ek ödemeler de artacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur ve emeklilere müjde! Zamla birlikte ek ödemeler de artacak - Son Dakika
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