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Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi kabul edildi - Son Dakika

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi kabul edildi

19.01.2022 20:47
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi kabul edildi

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emeklilerinin maaşlarını, Bireysel Emeklilikte devlet katkısına yönelik düzenleme içeren teklif kabul edildi. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 77 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif Merkez Bankası, kamu memur ve emeklilerini ilgilendiren düzenlemeler bulunuyor.

Teklifle, Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke Merkez Bankaları'na ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek veya ihtiyati haciz konulamayacak. Vergi Kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruluyor. Kurumca, belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikimin yüzde 50'si kadarına kadar ödeme yapılabilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkartılıyor.

1 Aralık 2021 tarihinden önce Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan Türk lirası sözleşmelerde yüklenicinin istemi üzerine ek fiyat farkı verilebilecek. Gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla 21 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında açılan Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankası'na nakit kaynak aktarmaya ve nakit kanyak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek aktarmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

En az emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak. İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlardan ve üretim faaliyetleri ile iştigal edenlerin üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan Kurumlar Vergisi bir puan indirimli uygulanacak.

Kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması öngörülüyor.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi kabul edildi

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Memur, Kamu, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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