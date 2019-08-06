Memur ve kamu işçisinin gözü sözleşmede
58 dakika önce
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesinin müzakereleri devam ediyor.
Memur
ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesinin müzakereleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:14
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