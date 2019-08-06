Son Dakika Haberleri: Memur ve kamu işçisinin gözü sözleşmede
Son Dakika Ekonomi Haber

Memur ve kamu işçisinin gözü sözleşmede

58 dakika önce

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesinin müzakereleri devam ediyor.

Memur ve kamu işçisinin gözü sözleşmede, System.String[]
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesinin müzakereleri devam ediyor.
Memur, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan memurlara maaş müjdesi: 9 Ağustos'ta ödenecek
Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:13:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Memur ve kamu işçisinin gözü sözleşmede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]