Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri
1 saat önce
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları Toplantıya katılanlardan detaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi ve tokalaşması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un detayları ANKARA - Memur ve memur...
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:50 Kaynak: AA
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
'ın açıklamaları
Toplantıya katılanlardan detaylar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un salona gelişi ve tokalaşması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un detayları ANKARA - Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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