Son Dakika Haberleri: Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri
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Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri

1 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları Toplantıya katılanlardan detaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi ve tokalaşması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un detayları ANKARA - Memur ve memur...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları
Toplantıya katılanlardan detaylar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi ve tokalaşması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un detayları ANKARA - Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ali Yalçın, Memur Sen, Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:50 Kaynak: AA
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