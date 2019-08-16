Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
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Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı.
Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı. Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:28 Kaynak: AA
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