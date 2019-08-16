Son Dakika Haberleri: Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
Son Dakika Güncel Haber

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

48 dakika önce

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı.

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
Son Dakika! Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı Son dakika! Hükümetin zam teklifine sendikalardan tepki: Yok sayıyoruz 3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:17:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]