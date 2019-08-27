Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulunda
27 dakika önce
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesini sonuçlandırmak için toplantılarına devam ediyor.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesini sonuçlandırmak için toplantılarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:15
Memur ve memur emeklisinin maaş zammı için gözler Hakem Kurulu'nda "Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı Johnson & Johnson'a 572 milyon dolarlık ceza TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki