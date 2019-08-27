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Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulunda

27 dakika önce

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesini sonuçlandırmak için toplantılarına devam ediyor.

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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesini sonuçlandırmak için toplantılarına devam ediyor.

Memur, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:15 
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