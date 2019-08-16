Son Dakika Haberleri: Memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin teklifinde
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Memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin teklifinde

4 dakika önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında hükümetten makul ve makbul bir teklif beklediklerini dile getirdi.

Memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin teklifinde, System.String[]
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında hükümetten makul ve makbul bir teklif beklediklerini dile getirdi.
Yalçın, memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamındaki 4'üncü toplantı öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Hizmet kollarının taleplerinin görüşülmesinin tamamlandığını belirten Ali Yalçın, bugün genel tekliflere ilişkin görüşmelerin yapılacağını söyledi.
Bugünkü görüşmede hükümetin kendilerine zam teklifini sunacağını anımsatan Yalçın, şunları kaydetti:
"Süreç sadece rakam ve oranlar üzerinde sınırlı tutulmamalı. Herkes düzgün bir teklifin gelmesini bekliyor. 'Makul ve makbul bir teklifi bekliyoruz' demiştik. Bütçe disiplini gibi kavramların gerekçe gösterilmesini istemiyoruz. Sunulacak teklif kamu görevlilerini memnun etsin."
Memur-Sen yüzde 8+7 talep etmişti
Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:33 Kaynak: AA
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