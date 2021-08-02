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Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti - Son Dakika

Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti

02.08.2021 12:38

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren zam görüşmeleri resmen başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili, "Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız." dedi.

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

Memur ve memur emeklisinin zammı için görüşmeler başladı! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti

"TÜRKİYE ÇALIŞANLARINI ENFLASYONA EZDİRMEYECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız." dedi.

Memur ve memur emeklisinin zammı için görüşmeler başladı! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti

MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU SEN'İN ORTAK TALEPLERİ

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Toplu Sözleşme, Türkiye, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti - Son Dakika Ekonomi


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