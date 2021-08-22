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Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif - Son Dakika

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif

22.08.2021 11:33

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümetin yeni zam teklifini bugün sunması bekleniyor. Hükümetin sunacağı yeni teklifte; zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı ve her yıl için 100 TL'lik seyyanen artış da düşünülüyor.

Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Görüşmelerin geride kalan bölümünde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.

YENİ TEKLİF YAPILACAK

Hükümetin bu teklifini yetersiz bulan memur sendikalarının yeni teklif beklentileri sürüyor. Bir yandan hükümetten yeni zam teklifi bekleyen sendikalar, diğer yandan sözleşmenin tamamına ve hizmet kollarına dair müzakerelere de ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki görüşmelerin bugünkü bölümünde, öncelikle kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin son değerlendirmesi yapılacak. Bu toplantının hemen ardından ise sözleşme görüşmelerinin en kritik ayağı olan maaş artışlarının görüşülmesi ve hükümetin yeni zam teklifini sendikalara sunması bekleniyor.

HÜKÜMET YENİ TEKLİFİNDE 2 PUANLIK ARTIŞ YAPACAK

Öncelikle memur sendikalarının refah payı talebi karşılık buluyor. Bu noktada zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı gündemde. Ayrıca her yıl için 100 TL'lik seyyanen artış da düşünülüyor. Edinilen bilgiye göre; yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Ancak müzakerelerle bu oranla 1 ya da 2 puan daha artabilir.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KARARI HAKEM KURULU VERECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 2 Ağustos'taki ilk toplantıyla resmi olarak başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, belirlenen yasal takvim gereği yarın akşam itibarıyla sona erecek.

Taraflar arasında bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı ağustos ayı içerisinde verecek.

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif

Toplu Sözleşme, Türk Lirası, Memur, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif - Son Dakika Ekonomi


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