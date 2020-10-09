Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Memur yapma vaadeyle 5 kişiyi 200 bin lira dolandırdı

VAN'da kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp, 5 kişiyi devlet memuru yapma vaadiyle 200 bin TL dolandıran N.G., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen N.G., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla aradığı 5 kişiden, kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp, 'devlet memuru yapma' vaadiyle toplam 200 bin TL alan N.G.'nin peşine düştü. Mağdurlar adına kamu hizmetlerine atandığına dair sahte belge de düzenleyen N.G., İpekyolu ilçesinin Bahçıvan Mahallesi'nde yürürken yakalandı. Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.