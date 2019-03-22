Son Dakika Haberleri: Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar

11 dakika önce

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar, System.String[]
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:31 

Memur, Devlet Memuru, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Memur ve Memur Emeklisinin Gözü Ek Göstergede Güneş Enerjisinde Çatı, Cephe Uygulamalarına Yönelik Düzenleme Geliyor Mourinho: Gelen 3-4 Teklifi Reddettim IMF'den Türkiye'ye Çağrı: Hükümetin Anında ve Doğru Yanıt Vermesi Gerekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 02:42:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]