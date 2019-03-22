Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.

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