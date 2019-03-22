Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar
11 dakika önce
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:31
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