Son Dakika Haberleri: Memura ek zam hakkı doğdu

Memura ek zam hakkı doğdu

2 saat önce

Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından ilk hesaplamalara göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklisi yüzde 10 civarında enflasyon farkı zammı alacak.

Memura ek zam hakkı doğdu, System.String[]
Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından ilk hesaplamalara göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklisi yüzde 10 civarında enflasyon farkı zammı alacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:25 

Aralık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar

Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 12:27:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Memura ek zam hakkı doğdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]