Memura ek zam hakkı doğdu
2 saat önce
Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından ilk hesaplamalara göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklisi yüzde 10 civarında enflasyon farkı zammı alacak.
Aralık
ayı enflasyon rakamlarının ardından ilk hesaplamalara göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklisi yüzde 10 civarında enflasyon farkı zammı alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:25
Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu
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