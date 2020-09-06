Memuriyet umudu Covid-19 dinlemedi - Son Dakika

- Memuriyet umudu Covid-19 dinlemedi

Sivas'ta çok sayıda aday aktif Covid-19 hastası, yaşadıkları sağlık sorunlarına rağmen bugün gerçekleşen KPSS sınavına girmeyi ihmal etmedi.

SİVAS - Sivas'ta çok sayıda aday aktif Covid-19 hastası, yaşadıkları sağlık sorunlarına rağmen bugün gerçekleşen KPSS sınavına girmeyi ihmal etmedi.

Sivas'ta Covid-19 hastaları, yaşadıkları sağlık sorunlarına rağmen memuriyet umudu ile Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek için sınav salonlarına gitmeyi ihmal etmedi. Sivas'ta Covid-19 test sonuçları pozitif olan memur adayları için özel olarak üç farklı okul tahsis edildi. Normal sınav kurallarına tabi olan aday sınav salonlarına kendi imkanları ile geldi. Adayları sınav salonlarında koruyucu kıyafetler giyen polis memurları ve sınav görevlileri karşıladı. Ateşi ölçülen adaylardan dezenfektan kullanmaları istendi. İhtiyaç duyulması ihtimaline karşı maske verildi. Covid-19 hastası memur adaylarından sınava geç kalan olmadı. Adaylar arasında hamile bir kadının da olması dikkat çekti.