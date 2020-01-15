Memurlar bordro yakıp ısındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memurlar bordro yakıp ısındı - Son Dakika

Memurlar bordro yakıp ısındı

6 saat önce

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikalara üye kamu çalışanları, memur maaş zammına tepki amaçlı yaktıkları bordrolarla ısındı.

Memurlar bordro yakıp ısındı, System.String[]

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikalara üye kamu çalışanları, memur maaş zammına tepki amaçlı yaktıkları bordrolarla ısındı.


Türkiye Kamu-Sen Samsun Şubesi üyeleri Vergi Dairesi önünde toplanarak memur maaş zammını eleştirdi. Memura yapılan zamlar ile ilgi açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu-Sen Samsun Şube Başkanı Ahmet Keskin, "Biz, gerekirse simit satmayı da, limon satmayı da biliriz, bu ekmek parasıdır şereftir deriz. Ancak biz memuru satmayı bilmeyiz" dedi.


Başkan Keskin şöyle konuştu: "Bizler, Türkiye Kamu-Sen olarak, maaş zamlarının yetersiz olduğunu, verilen sözlerin tutulmadığını ifade ediyor, acil çözüm bekleyen sorunlar için bir memur paketi hazırlanmasını istiyoruz. Malum sendika ise durumdan hoşnut olacak ki, eriyen maaşlara, unutulan 3600 ek gösterge vaadine, yardımcı hizmetlilere, haksızlıkların kaynağı mülakata, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine, gelir vergisi mağduriyetine, bayram ikramiyesine ve emekli maaşlarına dair tek bir kelime etmiyor. Memur maaşına yapılan yüzde 4 zam, maaşlara ortalama 160 lira zam demektir. Bir ailenin zorunlu harcamaları ortalama 730 lira artmışken, 160 lira zamma neden tek kelime edemiyorlar? TÜİK'in rakamlarına göre, geçen yıl gıda fiyatları ortalama yüzde 10,9; mutfak tüpü yüzde 17,6, doğal gaz yüzde 22, elektrik yüzde 18,3 zamlanmışken, maaşlara yüzde 4 zam yapmak, memur ve emeklilerle alay etmektir. Yapılan zamlara rağmen memurlara 2020 yılı için 964+4, 2021 için ise yüzde 3+3 zam yapılması öngörülmüş, adeta Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile maaş zamlarının ilişkisi tamamen kesilmiştir."


Açıklamanın akabinde memurlar maaş bordroları yaktı. Eylem son buldu. - SAMSUN

Türkiye Kamu Sen, Samsun, Memur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:38 Kaynak: İHA
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