Memurlar zam için meydana indi

Memur-Sen'in "Emeğe saygı, adalete davet" sloganı ile 81 ilde yaptığı eylemler Yalova'da da gerçekleştirildi.



Meydana inen Memur-Sen üyeleri hükümetten zam talep etti. Cevdet Aydın Parkı'nda toplanan sendika üyeleri ellerinde döviz ve pankartlar taşıdı. Açıklamayı Memur-Sen Yalova Temsilcisi Uğur Hakan Tan okudu. Tan, "Memur-Sen'in teklifleri milletin talepleridir. Çünkü bu teklifler milletin maşeri vicdanında makes bulmuş, adil ve hakkaniyetli tekliflerdir. Kamu işveren heyetinin Merkez Bankası'nın gerek beklenti anketinde, gerekse kendi tahmininde ifade ettiği enflasyon rakamlarının altında kalan tekliflerle masaya gelmesini, kamu görevlilerinin emeğini değersizleştirmek olarak görüyoruz. Maalesef, hakem kuruluna başvuru süreci de kamu işveren heyeti tarafından hakkaniyetli yürütülmemiştir. 20 günlük, adeta insanüstü çabalarla, gece yarılarına kadar görüşülerek tartışılarak üzerinde uzlaşma sağlanan azımsanmayacak sayıdaki teklifimiz hakem kuruluna giderken yok sayılmıştır. Yasanın açık hükmüne aykırı bir şekilde toplantı tutanağı teslim edilmemiş, bu yönde bir davet ya da teklif yapılmamıştır. Tam tersine konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın imzadan kaçtıkları algısına sebep olabilecek tespit tutanağı tutularak yetkinin kötü kullanılmasına, tarafların eşitliği ilkesine dayanan toplu pazarlık hakkının sekteye uğramasına sebep olunmuştur. Şayet, kamu görevlilerine teklif edilen zam oranları alın terimizin hakkını teslim eden bir seviyede olsaydı, enflasyon karşısında eriyen alım gücümüzü güçlendirseydi, ülkenin ekonomik tablosu ve hükümetin açıkladığı rakam ve hedeflerle uyumlu olsaydı elbette kamu görevlileri hakem kuruluna gitmeye gerek kalmaz ve tarafların hepsi için memnuniyet üretilmiş olurdu".



Basın açıklaması sonrasında Memur-Sen üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı. - YALOVA