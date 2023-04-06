Vedat Bilgin'in maaş açıklaması ortalığı kasıp kavurdu! Onlarca öğretmen bakanlığın kapısında bitti

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in "en düşük öğretmen ve emekli maaşının 20 bin liranın üzerinde olduğu" yönündeki sözleri bugün Ankara'da protesto edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanan memurlar açlık sınırının "9 bin 475 TL" olduğunu hatırlattı.

"YENİ BAŞLAYAN BİR ÖĞRETMEN 12 LİRA CİVARINDA MAAŞ ALIYOR"

Bir öğretmen, "Bugün açlık sınırında yaşayan bir öğretmenin aldığı maaş ispatıyla ortadır. Göreve yeni başlayan bir öğretmen bugün 12 bin TL civarında maaş almakta. Yani bakanın 'öğretmenler 20 bin liranın üzerinde maaş alıyor' söylemi ispatla yalanlanmış olmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin eşit işe eşit ücret kapsamında bölünmesi ayrıştırılmamasının önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.

"BİZ ÖĞRETMENLER AYRIŞTIRILMAK İSTEMİYORUZ"

17 yıldır öğretmen olduğunu ancak 13 bin 600 TL maaş aldığını söyleyen bir başka öğretmen ise şöyle konuştu; "Yeni başlayan bir öğretmen bugün 12 bin 400 lira bir ücretle başlıyor. Oysaki topluma sınıf atlatacak bugün afet bölgesinde toplumun yaralarını saracak öğretmenlerden maalesef umutsuz olduğunu görüyoruz. Bu öğretmenlerimiz kırgın bugün özel sektörde çalışan öğretmenler asgari ücretin altında ücret alıyor. Biz öğretmenler ayrıştırılmak istemiyoruz. 20 bin lira diyorsunuz. ya aradaki farkı verin ya da kamuoyunda algı yaratmayın bakan bey. Ben 17 yıllık öğretmenim 13 bin 600 lira maaş alıyorum.

"ÜLKEDEKİ AÇLIK SINIRI 11 BİNE YAKLAŞTI"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da şunları söyledi; "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında, kamuda en düşük maaşın 'hizmetli' kadrosunun 11 bin 900 lira civarındaki maaşı olduğunu söylemiş, 'Şimdi bu insanlar yukarıya doğru çıktıkça öğretmenler, diğer kamu görevlilerine kadar her birinin aldığı maaş 20 bin liranın üzerinde' diyerek gerçeğe tezat, toz pembe bir tablo çizmiştir. Gerçek ülkede açlık sınırının 11 bine yaklaştığı ve en düşük memur maaşının açlık sınırının altında kaldığıdır. Gerçek nedir? Kamuda ücret yelpazesinin bakanın söylediği aralıklarda olmadığı, 4 yıllık bir öğretmenin dahi sadece 12 bin lira maaş aldığıdır. Gerçek; meyve, sebzenin artık taneyle satıldığı, Mart ayında dört kişilik bir ailenin dengeli beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 632 lira artarak 10 bin 891 liraya çıktığıdır. O yüzden her zaman emeğin onurunun savunucusu olan Eğitim-İş olarak buradan sesleniyoruz; biz kamu emekçilerine yaşattığınız sefaleti örtecek kadar büyük bir yalan, görünmez kılacak kadar sonsuz bir pişkinlik yok! Bize yaşattığınız rezaleti iliklerimize kadar biliyoruz ve emin olun ki bu utanç tablosunu mücadelemizle değiştireceğiz."

"İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR ÜCRET İSTİYORUZ"

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, memurların taleplerinin yazılı olduğu kağıtları, çuval içerisinden yere dökerek şunları söyledi; "Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 1 Nisan'da en düşük memur maaşının 20 bin lirayı geçtiğini söyledi. Bizler 20 bin TL maaşı ancak iki ayda alıyoruz. Hiç şaka kaldıracak durumda değiliz. Bu açıklama EYT talebi olan milyonlarca vatandaş ile memuru karşı karşıya getiren çok tehlikeli bir açıklamadır. Bütün kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Gerçek maaşımız 11 bin 313 TL. İşte bordro. Biz emeğimizin karşılığını almak, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. SGK'da fazla mesai sürelerinin uzunluğu ve karşılığının 54 lira gibi komik bir rakam olması Anayasa'nın 18. Maddesine göre angarya yasağı kapsamındadır. Akşam 3 saat mesaiye kalsan 162 lira alırsın. Bu para, ne iftar yemeğine, ne yoluna, ne çayına, çorbana yeter. Bu parayı da sadece emeklilik işlemi yapan personele ödeniyor."