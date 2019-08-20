Memurlardan bakanlık önünde 'cüzdan atma' eylemi

ANKARA'da memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan atma eylemi yaptı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu işveren heyetine sesleniyorum; 'İşin muhatabı benim, bu işe karar verici benim' diyorsan, diyorum ki masada çözelim bu işi. Biz memurlar olarak bu ülkeden alacaklı değiliz, borçluyuz ama biz bu devletten alacaklıyız, alnımızın terini istiyoruz" dedi.Ankara'daki Memur-Sen üyesi kamu personeli, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine bugün saat 15.00'ten sonra iş bıraktı. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde Memur-Sen üyesi kamu personelleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplanarak boş cüzdanlarını bakanlık önüne attı. Cüzdan atma eylemine katılan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, basın açıklamasında bulundu. Toplu sözleşme sürecinde 20 günün geride kaldığını aktaran Yalçın, hükümetle müzakere sürecinin son 4 güne bırakıldığına dikkat çekti. Masanın çözüm üretme kapasitesinin yüksek olduğunu belirten Yalçın, "Masa düzgün işletilemiyor. 'Ona da bakacağız, şuna da bakacağız' 6 saat kaldı neye bakacağız? Masaya çözülmesi gereken dünya kadar başlık gelmiş. Kamu bu anlamda çözüm değil sorun üretme yeteneği güçlü bir yapı haline geliyor neredeyse. Bunları çözmezsek insanların stresi artıyor. 6 saat kaldı hangi konuyu müzakere edeceğim ben senle? Ben ne yapacağım?" dedi.'BİZ BU DEVLETTEN ALACAKLIYIZ'Türkiye'nin yeterince sorunu olduğunu ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Emekçiyi bu anlamda öfkeli hale getirmeyin, çileden çıkarmayın, gerek yok buna. Ülkemizin etrafında küresel vampirlerin kol gezdiği, bu ülkeye çorap örülmeye çalıştığı, bu ülkede bazı yetkili makamların şehit yakınlarını işten çıkardığı, gazileri işten çıkardığı, bazı belediyelerin emeklileri işten attığı bir süreçte. Ben diyorum ki, Memur Sen Başkanı olarak söylüyorum, biz memurlar olarak bu ülkeden alacaklı değiliz, borçluyuz ama biz bu devletten alacaklıyız, alnımızın terini istiyoruz" açıklamasında bulundu.'YETKİYİ KULLANIN'Hükümete, "Bizi sahaya davet etmeyin" çağrısında bulunan Yalçın, "Kamu işveren heyetine sesleniyorum; 'İşin muhatabı benim, bu işe karar verici benim' diyorsan, diyorum ki masada çözelim bu işi. Masadan çözüm istiyorsak görüşelim. Biz bu anlamda eşiğimizi açıkladık teklif sunmuyorsunuz diyorlar. Toplamda iki yıl için 20 puan çıkmadığı sürece bu masadan imzanın çıkmayacağını, istişareler sonrası deklare ettik. Masada sorun çözebiliriz. Yetki bende diyorsanız yetkiyi kullanın" dedi.'BİZ SAHAYI DA DOMİNE EDERİZ'Türkiye'de ekonomik anlamda sıkıntı olması halinde, kamu görevlileri sendikaları heyet başkanı olarak, "Bu ülke rahatlayacaksa, memurların bir maaşını kesin" çağrısı yapacağının altını çizen Yalçın, şöyle devam etti:"Olursa bir yanlışlık bu ülkede biz kalkar vücudumuzu ortaya koyarız. Çağrım, kamu işveren heyeti başkanına; bir an önce masayı işletelim, yetki sizdeyse sorunu çözelim. Bu anlamda masayı işlet, müzakereye fırsat ver, oturalım sorunu çözelim. Değilse; bize masayı gösteremiyorsan, bize sahayı gösterme. Sahayı gösterdiğin zaman biz sahayı da domine ederiz. Ama bizim işimiz saha olmasın. Biz hep müzakereyi, çözümü, ülkeye katkıyı, fedakarlığı ortaya koymuş bir teşkilatız. Ali Yalçın olarak, buraya eylem yeleğimi giymeden, eylem yeleği giyen arkadaşlarımın başında ifade ediyorum; ben müzakere için varım, masada çözüm için varım. Bu tercih kamu işveren heyeti başkanınındır. Heyet başkanı, sorunu çözme noktasında bizi anlasın. Süreci işleterek bunu çözelim. Değilse bu süreç heyet başkanının daralan süreç dolayısıyla kamu görevlilerinin sorunu karşılayamadığı bir noktaya gider."Yalçın konuşmasının ardından cebinden cüzdanını çıkararak diğer kamu personelleriyle birlikte bakanlığın önüne attı.

- Ankara