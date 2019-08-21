Memurların Toplu Pazarlık Masasından uzlaşma çıkmadı
1 saat önce
1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:19 Kaynak: İHA
1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı. Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamadı.
Konuyla ilgili ilk açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
yaptı. Yalçın, Twitter
hesabından yaptığı tek cümlelik bir açıklama ile görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu.
Memur-Sen'in görüşmeler ile ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA
Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) İstanbul Valiliğinin Suriyelilere verdiği süre uzatılabilir Memur-Sen ile hükümet yine anlaşamadı