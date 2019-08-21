Son Dakika Haberleri: Memurların Toplu Pazarlık Masasından uzlaşma çıkmadı
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Memurların Toplu Pazarlık Masasından uzlaşma çıkmadı

32 dakika önce

1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı.

Memurların Toplu Pazarlık Masasından uzlaşma çıkmadı, System.String[]
1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı. Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamadı. Konuyla ilgili ilk açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı tek cümlelik bir açıklama ile görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu. Memur-Sen'in görüşmeler ile ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
(İHA)
Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:00 Kaynak: İHA
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