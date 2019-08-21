Memurların Toplu Pazarlık Masasından uzlaşma çıkmadı
32 dakika önce
1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:00 Kaynak: İHA
1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı. Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamadı. Konuyla ilgili ilk açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
yaptı. Yalçın, Twitter
hesabından yaptığı tek cümlelik bir açıklama ile görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu. Memur-Sen'in görüşmeler ile ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
(İHA)
Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) İstanbul Valiliğinin Suriyelilere verdiği süre uzatılabilir Memur-Sen ile hükümet yine anlaşamadı