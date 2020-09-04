Memurların yüzde 65'i sendikalı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan Eylül 2020 istatistiklerine göre, 2 milyon 633 bin 931 memurdan 1 milyon 723 bin 623'ünün (yüzde 65,4) sendika üyesi olduğu belirlendi.

Bakanlıkça hazırlanan "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Eylül İstatistikleri Hakkında Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2 milyon 633 bin 931 memurdan, 1 milyon 723 bin 623'ünün herhangi bir sendikaya üye olduğu belirlendi. Bu rakamlarla memurların sendikalaşma oranı yüzde 65.4 oldu.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 13 bin 920 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Memur-Sen'i 426 bin 100 üye ile Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), 137 bin 242 üye ile de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) izledi.

"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri", 1 milyon 227 bin 562 bin sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu. Bu hizmet kolunda Eğitim-Bir-Sen'in 428 bin 571, Türk Eğitim-Sen'in 213 bin 496, Eğitim Sen'in de 74 bin 785 üyesi bulunuyor.

623 bin 918 sendikalı memur sayısına sahip "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunda, Sağlık-Sen'in 253 bin 520, Türk Sağlık-Sen'in 99 bin 905, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının ise 19 bin 996 üyesi var.

"Yerel Yönetim Hizmetleri" kolunda ise 122 bin 496 sendikalı kamu görevlisi bulunuyor. Bu hizmet kolunda da Bem Bir-Sen 58 bin 867, Birleşik Kamu-İş de 13 bin 163 üyeye sahip.