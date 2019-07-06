Memurların yüzde 66,79'u sendikalı
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 Temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye'deki toplam 2 milyon 549 bin 94 memurdan 1 milyon 702 bin 644'ünün sendika üyeliği bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:07
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 Temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye
'deki toplam 2 milyon 549 bin 94 memurdan 1 milyon 702 bin 644'ünün sendika üyeliği bulunuyor.
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