Son Dakika Haberleri: Memurların yüzde 66,79'u sendikalı
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Memurların yüzde 66,79'u sendikalı

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 Temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye'deki toplam 2 milyon 549 bin 94 memurdan 1 milyon 702 bin 644'ünün sendika üyeliği bulunuyor.

Memurların yüzde 66,79'u sendikalı, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 Temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye'deki toplam 2 milyon 549 bin 94 memurdan 1 milyon 702 bin 644'ünün sendika üyeliği bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:07 
Türkiye, Sendika, Ekonomi
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