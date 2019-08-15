Son Dakika Haberleri: Memurların zam pazarlığında üçüncü toplantı
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Memurların zam pazarlığında üçüncü toplantı

45 dakika önce

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında üçüncü kez toplandı.

Memurların zam pazarlığında üçüncü toplantı, System.String[]
Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında üçüncü kez toplandı.
Hükümet, Memur, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:12 
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