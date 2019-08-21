Son Dakika Haberleri: Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
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Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu

2 dakika önce

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi.

Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu, System.String[]
Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:25 
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