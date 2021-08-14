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Memursen Aydın İl Başkanı Aygül: Beklentilerimizi karşılayacak teklif bekliyoruz - Son Dakika

Memursen Aydın İl Başkanı Aygül: Beklentilerimizi karşılayacak teklif bekliyoruz

14.08.2021 11:49
Memursen Aydın İl Başkanı Aygül: Beklentilerimizi karşılayacak teklif bekliyoruz, System.String[]

Memursen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, Memurlar için 6. dönem toplu sözleşme sürecini değerlendirdi.

Memursen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, Memurlar için 6. dönem toplu sözleşme sürecini değerlendirdi. Aygül, "Kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkan tanıyacak şekilde sunulmasını istiyoruz" dedi.

Memursen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, yaptığı basın açıklamasında 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözü kulağının toplu sözleşme masasında olduğunu belirterek "2022 yılı için yüzde 5+6, 2023 yılı için yüzde 6+6 maaş zammı teklifi memuru yine enflasyona ezdirecek bir tekliftir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 98,5 kg "kıyma" alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 65,2 kg "kıyma" alabilmektedir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 1.917 adet "simit" alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 1695 adet "simit" alabilmektedir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 21 adet 18 litrelik "sıvı yağ" alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 14 adet 18 litrelik "sıvı yağ" alabilmektedir. 5. Toplu Sözleşmeden bugüne kadar geçen 19 ayda kıyma yüzde 92, pirinç yüzde 50, makarna yüzde 37 arttı. Kamu görevlilerinin maaşları enflasyon karşısında erimektedir. 5. Dönem Kamu İşvereni tarafından teklif edilen ve Hakem tarafından verilen maaş zammı iki yıl için 4+4 ve 3+3; 19. ayda gerçekleşen enflasyonun ise yüzde 26 olması Kamu İşvereninin dikkate alması gereken en açık tablodur. Artık bu yanlış hesaptan dönülmelidir" dedi.

Aynı şekilde sözleşmeli personel konusunda da teklifin somutlaştırılmasını istediklerini belirten Ali Aygül, "Sözleşmeli personelin sorunlarını kökten çözecek kadro eksenli bir yarım milyonu aşan sözleşmeli personelin temel beklentisidir. Memurun enflasyonla eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla, memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak refah payıyla mümkündür. Memur-Sen Aydın İl Başkanlığı olarak, haklarımızı kazanmak, taleplerimizi kabul ettirmek için her türlü eylem, etkinlik ve program için hazır olduğumuzu ilan ediyoruz" dedi - AYDIN

Memursen Aydın İl Başkanı Aygül: Beklentilerimizi karşılayacak teklif bekliyoruz
Memursen Aydın İl Başkanı Aygül: Beklentilerimizi karşılayacak teklif bekliyoruz
Memursen Aydın İl Başkanı Aygül: Beklentilerimizi karşılayacak teklif bekliyoruz

Toplu Sözleşme, Memur Sen, Aydın, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Memursen Aydın İl Başkanı Aygül: Beklentilerimizi karşılayacak teklif bekliyoruz - Son Dakika


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