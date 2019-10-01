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Memursen Temsilcisi Ali Deniz Açıklaması

1 saat önce

Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ali Deniz, "Bizler kamu görevlisi olmakla beraber, kamu çalışanlarının hak ve özgürlükleri için mücadele eden bir yapıyız. Mücadelemizde millete borçlu, devletten alacaklı olduğumuzun farkındayız" dedi.

Memursen Temsilcisi Ali Deniz Açıklaması, System.String[]

Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ali Deniz, "Bizler kamu görevlisi olmakla beraber, kamu çalışanlarının hak ve özgürlükleri için mücadele eden bir yapıyız. Mücadelemizde millete borçlu, devletten alacaklı olduğumuzun farkındayız" dedi.


Haftalık olağan işyeri temsilcileri toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Ali Deniz, Memur- Sen ve Eğitim Bir- Sen olarak 27 yıldır Adıyaman'da çalıştaylar, raporlar, seminerler, konferanslar, basın ve yayın yoluyla kamu çalışanlarının sorunlarını çözüm yollarını da belirterek dile getirdiklerini söyleyen Başkan Deniz, sendikal mücadelede milletin hassasiyetlerini dikkate alarak faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Eğitim Bir- Sen ve Memur- Sen olarak ortaya konulan hak ve özgürlük mücadelesinin niteliği bakımından, taşınan ilkesel değerler açısından Türkiye'de sendikacılığa yeni bir ivme kazandırdıklarını belirten Başkan Deniz, "4 Şubat 1992'den bugüne kadar yüzümüzü yere getirecek, başımızı öne eğdirecek hiçbir şey yoktur. Sorunları teşhis, çözümleri tespit odaklı çalışmalarla sendikal kulvarda farkımızı ortaya koyduk. Yol gösterdik, yol açtık, yol aldık. Kayıplara son verdik, kazanımları artırdık. Müfredattan ders kitaplarına, sınav sisteminden yerleştirme uygulamalarına her konuda ses verdik, söz söyledik. Yayımladığımız raporlarla, odak analizlerle, yaptığımız çalıştaylarla, sempozyumlarla fikirlerimizi, öneri ve eleştirilerimizi muhataplarına ulaştırdık. Yakıp yıkan değil üreten, kırıp döken değil düzelten, cam indiren değil fikir bildiren, barikat kuran değil engel kaldıran tavrımızla yasaklara karşı çıktık, özlük ve özgürlük mücadelesi verdik. Bu mücadelenin altında entelektüel kapasite var" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:03 Kaynak: İHA
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