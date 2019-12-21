Memursen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Sakarya'da toplantıya katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memursen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Sakarya'da toplantıya katıldı - Son Dakika

Memursen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Sakarya'da toplantıya katıldı

6 saat önce

Memursen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sakarya'da katıldığı toplantıda yaptığı açıklamada, "Devletin bize ücret borcu var, bizim millete hizmet borcumuz var" dedi.

Memursen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Sakarya'da toplantıya katıldı, System.String[]

Memursen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sakarya'da katıldığı toplantıda yaptığı açıklamada, "Devletin bize ücret borcu var, bizim millete hizmet borcumuz var" dedi.


Memursen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim Bir Sen Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. Kapıda Eğitim Bir Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen tarafından karşılanan Yalçın, toplantıya gelenleri selamladıktan sonra onlarla kısa sohbet etti.


Bizim millete hizmet borcumuz var


Memursen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada, "Bizim işimiz millete hizmet etmektir. Milletimize hizmet edersek evimize götürdüğümüz ekmeği helal edebiliriz. Eğer milletimize hizmetten geri durursak o zaman götürdüğümüz ekmeğin üzerine halel getirmiş oluruz. Onun için bizim dönemimiz millete hizmet etme dönemidir. İşimiz millet bizim. Değerimiz millet, kendimiz millet yükümüz yeniden güçlü bir medeniyet. Devlet bizim için ayriyeten bir işverendir. Devlete karşı cümle kuruyor oluşumuz, eylem yapıyor oluşumuz devleti değersizleştirmek değildir. Devletin kıymetini arttıracak oluşama gitmektir. Devletin bize ücret borcu var, bizim millete hizmet borcumuz var" dedi.


16 çeşit fark var


Kadrolu ile sözleşmelinin arasında 16 çeşit fark olduğundan da bahseden Yalçın, "Kamu personel sistemi çeşitleniyor. 40 çeşidi geçti sözleşmeli türü. 2011'deki sözleşmelilerin kadroya geçmesini sağlamış 300 bin insanı rahatlatmıştık. Ama şimdi 40 çeşidi geçti yeni sözleşmeli türü ve 320 bini geçti sözleşmeli sayısı. 3 yılını doldurup kadroya geçen 1 yıl daha çalışacaksın 4 yıl sonra ailene kavuşabilirsin deniliyordu. Geçen eylemimiz vardı 30 gün iş bırakma kararı almıştık. Dün akşam itibariyle bakanlık açıklama yaptı ve tarih verdi. Sorunlar bitti mi hayır. Sorunlardan bir tanesi geride kaldı. Sözleşmeli sorun üretmeye devam ediyor. Sözleşmeli ile kadrolu öğretmen arasında 16 çeşit fark var. Ücret boyutunda fark var, sosyal hak konusunda fark var. Aynı masada, aynı öğretmenler odasında bulunan iki arkadaş biri sözleşmeli biri kadrolu aralarında 16 çeşit fark var. Kamu da çalışma sistemi şekillenirken sorun daha karmaşık hale geliyor. Bu konu çözülmek zorunda" diye konuştu. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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