Son Dakika Haberleri: Memurun fazla mesai ücreti 13 kuruş artacak
Son Dakika Ekonomi Memurun fazla mesai ücreti 13 kuruş artacak

Memurun fazla mesai ücreti 13 kuruş artacak

1 saat önce

Devlet memurlarının 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,1 artışla 2 lira 26 kuruşa yükselecek.

Memurun fazla mesai ücreti 13 kuruş artacak , System.String[]

Devlet memurlarının 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,1 artışla 2 lira 26 kuruşa yükselecek. Özel kalem personeliyle makam şoförleri ise saat başına 2,39 lira fazla mesai alacak.

Devlet Memuru, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:25 
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Memurun fazla mesai ücreti arttı: 13 kuruş artışla 2 lira 26 kuruşa yükseldi
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