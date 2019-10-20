Memurun fazla mesai ücreti 13 kuruş artacak
1 saat önce
Devlet memurlarının 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,1 artışla 2 lira 26 kuruşa yükselecek.
Devlet memurlarının 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,1 artışla 2 lira 26 kuruşa yükselecek. Özel kalem personeliyle makam şoförleri ise saat başına 2,39 lira fazla mesai alacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:25
Memurun fazla mesai ücreti arttı: 13 kuruş artışla 2 lira 26 kuruşa yükseldi Porsche, 2 binden fazla aracını geri çağırdı Kestane hasadı için ağaca tırmanan işçilere günlük 350 TL yevmiye veriliyor Türkiye, Kazakistan'a yatırımda 600 milyon dolarla tarihi rekora ulaşacak