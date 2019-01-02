Son Dakika Haberleri: Memurun gözü enflasyonda

Memurun gözü enflasyonda

1 saat önce

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

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Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:55 

Ekonomi
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