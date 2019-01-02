Memurun gözü enflasyonda
1 saat önce
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:55
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