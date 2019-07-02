Memurun gözü haziran enflasyonunda
2 saat önce
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:18
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