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Memurun gözü haziran enflasyonunda

2 saat önce

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

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Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:18 
Devlet Memuru, Memur, Ekonomi
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