MENA Stevie Ödülleri'nde Türk şirketler ödüle doymadı

İş dünyasının 'Oscar'ı olarak kabul edilen Stevie Ödül Programı tarafından bu sene ilk kez düzenlenen MENA Stevie Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Türk şirketler 'Grand Stevie' dahil olmak üzere pek çok kategoride ödül kazandı.



Dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan Stevie Ödülleri bu sene ilk kez düzenlediği yeni ödül programı MENA Stevie Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Dünya genelinden 70 üst düzey yöneticinin yüzlerce başvuruyu değerlendirmesinin ardından Türkiye'nin de içinde yer aldığı 12 ülkeden pek çok şirket inovasyon odaklı projeleriyle ödül kazandı. Altın, Gümüş ve Bronz Stevie Ödüllerini kazananlar 21 Mart 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah Waldorf Astoria'da düzenlenecek görkemli gala da ödüllerini alacak.



Büyük ödül Grand Stevie'nin kazananları İstanbul ve Dubai'den



Ödül programının en prestijli ödülü Grand Stevie'yi Türkiye'den Boehringer Ingelheim ve Dubai'den Health Authority kazandı. Almanya merkezli ilaç şirketi Boehringer Ingelheim Türkiye ekibi, 6 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz Stevie ödülünü kazanarak, 'yılın şirketi' kategorisinde Grand Stevie ödülüne de layık görüldü. Dubai Health Authority ise tıp kategorisinde astım hastalığı tanısı için geliştirdikleri projeyle Altın Stevie ödülü kazandı. Ayrıca, proje tüm değerlendirmeler arasında en yüksek puan ortalamasını elde ederek 'Yılın En Yüksek Puan Alan Projesi' olarak Grand Stevie ödülü almaya hak kazandı.



Türkiye'den 9 şirket birden fazla ödül kazandı



MENA Stevie Ödülleri'nde Altın, Gümüş ve Bronz dahil olmak üzere birden fazla ödül kazanan Türk şirketler şöyle oldu: Akenerji, Birevim, Çelebi Havacılık Holding, Digitallica, Petrol Ofisi, Pixelate Creative, Türkiye Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Vitamin Marketing ve Türkiye Vodafone Vakfı.



Türkiye dışından birden fazla ödül kazanan diğer şirketler ise DHL Express Saudi Arabia, Dubai Health Authority, Dubai Public Prosecution, Geneva Centre for Human Rights Advancement and Global Dialogue, KARM Legal Consultants, Ministry of Industry, Trade, and Supply of Jordan, Ministry of Interior Bahrain, Phenomenal PR and Events, RAK Transport Authority oldu.



Ras Al Khaimah Ticaret ve Sanayi Odası'nın sponsorluğunda düzenlenen 2020 MENA Stevie Ödülleri'nde ödül almaya hak kazanan tüm şirketlerin listesine stevieawards.com/mena adresinden ulaşılabiliyor.



21 Mart'ta ödüller sahiplerini bulacak



Stevie Awards Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Gallagher yaptığı yazılı açıklamada ödül kazananları tebrik ederek şunları aktardı: "Yeni ödül programımız MENA Stevie Ödülleri'nin ilk yılında bu kadar başarılı olmasından çok memnunuz. Yapılan adaylık başvurusu sayısı ve çeşitliliği bizi çok memnun etti ve güçlü bir kazanan listesi açıkladık. Tüm kazananları 21 Mart'ta düzenleyeceğimiz ödül gecesine bekliyoruz." - İSTANBUL