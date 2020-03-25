Menajer Haluk Canatar'dan Muriqi ve Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe'de takıma corona virüs testi yapılırken, bir oyuncu ve kulüp çalışanında covid-19 bulgularına rastlanıldığı açıklandı.



Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in menajerliğini yapan Haluk Canatar, iki oyuncunun da testlerinin negatif çıktığını açıkladı.



Sosyal medyadan açıklama yapan Canatar, "Temsilcisi olduğum Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in covid-19 testleri negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verdi.