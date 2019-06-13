Son Dakika Haberleri: Menajer Mino Raiola'nın men cezası askıya alındı
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Menajer Mino Raiola'nın men cezası askıya alındı

2 saat önce

Dünya genelinde faaliyetlerine FIFA tarafından 3 ay engel konulan İtalyan menajer Mino Raiola'nın cezası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından askıya alındı.

Menajer Mino Raiola'nın men cezası askıya alındı, System.String[]
Dünya genelinde faaliyetlerine FIFA tarafından 3 ay engel konulan İtalyan menajer Mino Raiola'nın cezası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından askıya alındı.
Raiola hakkındaki kesin karar temmuz ayının başında açıklanacak. Menajer Mino Raiola, açıklanacak kesin karara kadar İtalya dışındaki transfer çalışmalarına devam edebilecek.
Riola'ya İtalya Futbol Federasyonu tarafından 3 ay faaliyetten men cezası verilmiş, bu ceza FIFA Disiplin Komitesince uluslararası ölçeğe taşınmıştı.
Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Konstantinos Manolas, Blaise Matuidi, Henrikh Mkhitaryan, Mario Balotelli ve Moise Kean gibi yıldız oyuncuları temsil eden Mino Raiola'nın cezası, İngiltere Premier Lig'de yaz transfer sezonunun kapanmasının ardından sona erecekti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:42 Kaynak: AA
İtalya, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Mino Raiola, Spor
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