Menajer Sarıaslan, Türkiye'deki genç oyuncuları yurt dışına pazarlıyor - Son Dakika
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Menajer Sarıaslan, Türkiye'deki genç oyuncuları yurt dışına pazarlıyor

Menajer Sarıaslan, Türkiye'deki genç oyuncuları yurt dışına pazarlıyor

15.06.2023 18:15

Menajer Sarıaslan, kurduğu futbol akademisi ile Türkiye'deki genç ve yetenekli oyuncuları geliştirip yurt dışına pazarlıyor. Ayrıca Türk kulüplerinin altyapılarına da dikkat çeken Sarıaslan, Türk futbolu için altyapıya yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Genç futbolcuların psikolojik ve sosyal yönden desteklenmesi de önemli olduğunu vurgulayan Sarıaslan, kulüplerin uzmanlarla işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Bu proje ile, Türkiye'deki genç ve yetenekli oyuncuların yurt dışında tanınmasını sağlayan menajer Sarıaslan, kurmuş olduğu futbol akademisinde altyapıdaki oyuncuları geliştirip avrupa'ya pazarlıyor.

Türk kulüplerinin altyapılarına da dikkat çeken Sarıaslan, "Evet yurt dışından kariyerli ve yıldız oyuncuları ülkemize getiriyoruz fakat artık kendi ülkemizden de bu gibi yıldızlar yetiştirmemiz lazım. Altyapıya büyük yatırımlar yapmamız lazım. Avrupa ile Süper Lig'i kıyaslayamazsınız bile. Orada ikinci lig kulüplerinin bile inanılmaz altyapı tesisleri var. Çok geç olmadan, yönetimdeki büyük isimlerin önderliğinde Türk futbolu için artık gereken adımın atılması lazım" sözlerini sarf etti.

Sarıaslan ayrıca, genç futbolcuların psikolojik ve sosyal yönden desteklenmesi gerektiğini belirtirkeni "Futbol yetenekleri kadar karakter gelişimi de önemlidir. Kulüpler, oyuncuların mental ve sosyal becerilerini desteklemek ve sağlıklı bir ortam sağlamak için uzmanlarla işbirliği yapmalıdır" dedi.

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