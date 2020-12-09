Menajeri, Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı - Son Dakika

Menajeri, Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı

09.12.2020 12:08
Menajeri, Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı, System.String[]

Türk arabesk müziğinin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, geçen aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti.

Türk arabesk müziğinin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, geçen aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Ünlü müzisyen Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı olduğu açıklanmıştı. Taşıyan'ın menajeri sevenlerini umutlu haberi verdi.

Taşıyan'ın menajeri sevenlerini umutlu haberi verdi. Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hakan Taşıyan için organ nakline karar verildiği duyurulmuştu. Ünlü şarkıcının, böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı. Taşıyan'ın aile yakınları ünlü şarkıcı için organ bağışçısı oldu. Yapılacak doku uyum testleri sonrasında sorun çıkmaması halinde arabesk şarkının ünlü ismi Hakan Taşıyan ameliyata alınacak.

"Aile yakınlarından organları bulundu" Konuyla ilgili soruları yanıtlayan, Hakan Taşıyan'ın menajeri Hakan Yılmaz, "Aile yakınlarından organları bulundu. Ancak dün itibariyle ne yazık ki bunu buradan üzülerek iletiyorum, kim olduğunu bilmediğimiz, ben sanatçı arkadaşıyım diye ortaya çıkan birilerinin olduğunu duyduk. Ne yazık ki yarın ameliyat olacak falan şeklinde açıklamalar yapmışlar. Biz doktorlar bir şey söylemeden bu konuda cevap mercii değiliz bu konuda. Biz de onlardan haber bekliyoruz ve onlardan gelen cevap üzerine biz de basın mensuplarına gereken açıklamayı yapacağız" şeklinde konuştu.

"Haber gelir gelmez tüm Hakan taşıyan severleri ile paylaşacağız"

Ünlü şarkıcı Taşıyan'ın doktorlarının çok yakından ilgilendiklerini belirten menajer Yılmaz, "Doktorlarımız konunun ne olacağını çok iyi biliyorlar. Her iki transplantasyon nakil süreci aynı anda olmayacak. Ardı ardına olacak belli bir aralıkla. Ardından da bir yoğun bakım süreci olacak. Onunla ilgili biz de haber bekliyoruz. Haber gelir gelmez tüm Hakan taşıyan severleri ile paylaşacağız" diye konuştu.

"23 Kasım'a göre şuan daha iyi"

Arabesk dünyasının ünlü ismi Taşıyan'ın 23 Kasım tarihinde Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisine başlandığını belirten Yılmaz, "23 Kasım'a göre şuan daha iyi. Ayak ağrıları ve bir takım şişlikler vardı. Artık o günlere göre çok daha iyi. Tetkik ve tedavileri devam ediyor. Biraz da kiloyu dengelediler nakil ile ilgili. Şuanda da son sürece doğru gidiyoruz ve ya bu hafta ya da gelecek hafta gereken yapılacak diye bekliyoruz. Değerli doktorlarımız bu konuda çok hassaslar. Onlar gerekli açıklamayı yaptıktan sonra biz de sizlere ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dokunun tuttuğu konusunda söylemler var"

Hakan Taşıyan ile bu sabah beraber olduklarını vurgulayan menajeri Hakan Yılmaz şunları kaydetti: "Bugün morali daha iyiydi. O da hazır artık. Bu sürecin içerisinde olduğunun bilincinde. Dolayısıyla inşallah Allah nasip ederse yine bu hastaneden çıkarken sizlerle birlikte olacağız. İnşallah sağlığına kavuşup ayaklarının üzerinde bu hastaneden ayrılacağız. Sevenlerine kavuşacak, konserleri, organizasyonları olacak Allah nasip ederse. Dokunun tuttuğu konusunda söylemler var. Ancak biz birinci ağız olmadığımız için çekincelerim var bu anlamda. Doktorlarımızın açıklamalarını beklersek çok daha iyi olur. Nakil ile ilgili ve diğer süreçlerle ilgili, çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. O da bir an önce sahneye dönebilmenin heyecanını yaşıyordur kendi içerisinde. Ancak bu süreç öyle bir süreç ki; sürekli tedavidesiniz düşünün. Bir empati kurduğunuzda, sürekli hastanede iğne tedavileri, ilaç tedavileri, kontroller ve tetkikler devam ederken tabi ki bu süreç biraz daha ilerleyen zamana kalıyor. İnşallah Allah nasip ederse en güzel süreçler

Menajeri, Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı

Hakan Taşıyan, Arabesk, Ankara, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Menajeri, Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı - Son Dakika Magazin


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