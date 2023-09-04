Menajeri tartışmalara son noktayı koydu! Jorginho, Fenerbahçe'ye transfer olmayacak

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Bu sezon yıldızlarla dolu bir kadro kuran Fenerbahçe'de 6 numara arayışları sürüyor. İsmi sarı-lacivertlilerle sık sık anılan Arsenal'in yıldız oyuncusu Jorginho'nun menajeri, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMAYACAK"

Menajer Joao Santos, "Jorginho, Arsenal'e ve kulübüyle birlikte Premier Lig'deki, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmış durumda. Fenerbahçe'ye transfer olmayacak" dedi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Premier Lig devi Arsenal'in geçen sezon Chelsea'den transfer ettiği Jorginho'nun sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. İtalyan oyuncunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunuyor.