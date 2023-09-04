Menajeri tartışmalara son noktayı koydu! Jorginho, Fenerbahçe'ye transfer olmayacak - Son Dakika

Menajeri tartışmalara son noktayı koydu! Jorginho, Fenerbahçe'ye transfer olmayacak

Son Güncelleme: 04.09.2023 20:33

Arsenal'in yıldız oyuncusu Jorginho'nun menajeri, Fenerbahçe'ye transfer haberlerine yanıt verdi. Joao Santos, Jorginho'nun Arsenal ve Premier Lig'deki hedeflerine odaklandığını, Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını bildirdi. Jorginho'nun Arsenal ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon yıldızlarla dolu bir kadro kuran Fenerbahçe'de 6 numara arayışları sürüyor. İsmi sarı-lacivertlilerle sık sık anılan Arsenal'in yıldız oyuncusu Jorginho'nun menajeri, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMAYACAK"

Menajer Joao Santos, "Jorginho, Arsenal'e ve kulübüyle birlikte Premier Lig'deki, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmış durumda. Fenerbahçe'ye transfer olmayacak" dedi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Premier Lig devi Arsenal'in geçen sezon Chelsea'den transfer ettiği Jorginho'nun sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. İtalyan oyuncunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunuyor.

Menajeri tartışmalara son noktayı koydu! Jorginho, Fenerbahçe'ye transfer olmayacak

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Son Dakika Futbol Menajeri tartışmalara son noktayı koydu! Jorginho, Fenerbahçe'ye transfer olmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Menajeri tartışmalara son noktayı koydu! Jorginho, Fenerbahçe'ye transfer olmayacak - Son Dakika
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