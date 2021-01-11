Menajerimi Ara 20. Bölüm 3. Fragman - Son Dakika

Menajerimi Ara 20. Bölüm 3. Fragman

11.01.2021 19:43

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır.

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

Yapım Ekibi

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Yönetmen: Ali Bilgin

Senaryo Yazarı: Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtak

İdari Yapımcı: Ali Demir

2. Yönetmen: Elif Turgay

Görüntü Yönetmeni: Selim Demiratar

Sanat Yönetmeni: Zeynep Aslan

Müzik: Saki Çimen, Uğur Ateş

Oyuncular

Kıraç: Barış Falay

Feris: Canan Ergüder

Çınar: Fatih Artman

Serkan: Serhat Teoman

Dicle: Ahsen Eroğlu

Barış: Deniz Can Aktaş

Emir: Burak Tozkoparan

Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu

Beren: Yaprak Medine

Gülin: Gamze Karaduman

Jülide: Nazlı Senem Ünal

Emrah: Semi Sırtıkkızıl

Bekir: Bedir Bedir

Mayda: Aslı Mavitan

Leyla: Pınar Ünsal

Meral: Buse Sinem İren

Ece: Duygu Şen

Sedef: Melisa Seda

Aydın: Beran Kotan

#MenajerimiAra

Menajerimi Ara 20. Bölüm 3. Fragman
Menajerimi Ara 20. Bölüm 3. Fragman
Menajerimi Ara 20. Bölüm 3. Fragman

İstanbul, Antalya, Ajans, Dicle, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Menajerimi Ara 20. Bölüm 3. Fragman - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili ipucu verdi Suudi Arabistan'ın Billasmer bölgesine 100 yıl sonra kar yağdı Ali Koç: Mesut Özil transferine eskisinden daha yakınız Emekli kadın, 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi Cinnet getiren kadın, sokak ortasında kocasına mermi yağdırdı Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine sert tepki: Kasetle gelen sözde genel başkan Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine sert tepki: Kasetle gelen sözde genel başkan         
19:44
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak         
19:33
Tunceli'de vurulan yaban keçisi can çekişerek öldü Tunceli'de vurulan yaban keçisi can çekişerek öldü         
19:03
Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi! 3 ülke ortak çalışma grubu kuracak Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi! 3 ülke ortak çalışma grubu kuracak         
18:46
Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu feci şekilde can verdi Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu feci şekilde can verdi         
18:27
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 2. kez koronavirüsü yendi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 2. kez koronavirüsü yendi         
18:17
Eksi 15 derecede direği yalayınca dili yapıştı, gencin görüntüleri sosyal medyada viral oldu Eksi 15 derecede direği yalayınca dili yapıştı, gencin görüntüleri sosyal medyada viral oldu         
17:32
Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor         
16:38
Mutasyona uğrayan Kovid-19'un ortaya çıktığı İngiltere'de alarm verildi! Salgında en tehlikeli döneme giriliyor Mutasyona uğrayan Kovid-19'un ortaya çıktığı İngiltere'de alarm verildi! Salgında en tehlikeli döneme giriliyor         
15:38
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun         
15:28
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 20:05:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Menajerimi Ara 20. Bölüm 3. Fragman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei