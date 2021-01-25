Menajerimi Ara 23. Bölüm Ön İzleme - Son Dakika

Menajerimi Ara 23. Bölüm Ön İzleme

25.01.2021 17:43

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır.

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

Yapım Ekibi

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Yönetmen: Ali Bilgin

Senaryo Yazarı: Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtak

İdari Yapımcı: Ali Demir

2. Yönetmen: Elif Turgay

Görüntü Yönetmeni: Selim Demiratar

Sanat Yönetmeni: Zeynep Aslan

Müzik: Saki Çimen, Uğur Ateş

Oyuncular

Kıraç: Barış Falay

Feris: Canan Ergüder

Çınar: Fatih Artman

Serkan: Serhat Teoman

Dicle: Ahsen Eroğlu

Barış: Deniz Can Aktaş

Emir: Burak Tozkoparan

Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu

Beren: Yaprak Medine

Gülin: Gamze Karaduman

Jülide: Nazlı Senem Ünal

Emrah: Semi Sırtıkkızıl

Bekir: Bedir Bedir

Mayda: Aslı Mavitan

Leyla: Pınar Ünsal

Meral: Buse Sinem İren

Ece: Duygu Şen

Sedef: Melisa Seda

Aydın: Beran Kotan

Menajerimi Ara 23. Bölüm Ön İzleme

İstanbul, Antalya, Ajans, Dicle, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Menajerimi Ara 23. Bölüm Ön İzleme - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor! Erol Bulut'tan yeni transfer sürprizi Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalayan Sumudica'nın Galatasaray sözleri şaşırttı Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı
Kasımpaşa, ilk yarıda bulduğu gollerle Sivasspor'u mağlup etti Kasımpaşa, ilk yarıda bulduğu gollerle Sivasspor'u mağlup etti         
17:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı         
16:33
Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı         
16:19
Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir         
15:56
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var         
15:18
Caddebostan Sahili'nde kırmızı yosunlar, lodos nedeniyle kıyıya vurdu Caddebostan Sahili'nde kırmızı yosunlar, lodos nedeniyle kıyıya vurdu         
14:59
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
14:36
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor         
12:27
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 18:12:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Menajerimi Ara 23. Bölüm Ön İzleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei