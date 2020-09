Menajerimi Ara'da Ediz sürprizi

Duyurulduğu günden bu yana heyecanla beklenen ve yayınlandıktan sonra da dizilerde gün birincisi olan Star TV ekranlarının sevilen dizisi 'Menajerimi Ara' her bölüm diziye konuk olan sürpriz isimlerle seyirciye her hafta farklı bir keyif yaşatıyor.Ünlülerin ve menajerlerin içinde bulundukları bu dünyanın görünmeyen yönlerinin ekrana yansıdığı dizinin dördüncü bölümüne konuk olan isimlerden biri de Edis ve Melisa Şenolsun oldu. Edis ve Gülşen'in birlikte seslendirdiği yeni şarkısı 'Nirvana'nın kullanıldığı yeni tanıtımın en dikkat çeken sahnelerinden biri de Feris'in Kıraç'a tokat attığı sahne oldu. İş arkadaşlarıyla anlaşmayı bir türlü beceremeyen Kıraç yine hırsından ötürü bütün arkadaşlarını karşısına alacak ve ajansta büyük bir kriz yaşanacak. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nu buluşturan ve her bölüm diziye konuk olan birbirinden ünlü isimlerle dinamik bir kadro ve dopdolu bir hikaye sunan 'Menajerimi Ara'nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, bu göz dolduran hikaye Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'a ait. 'Menajerimi Ara', her Salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.