Menajerimi Ara dizisine damga vuran sevişme sahnesi! Dicle ve Barış aşka geldi - Son Dakika

Menajerimi Ara dizisine damga vuran sevişme sahnesi! Dicle ve Barış aşka geldi

23.03.2021 12:56
Menajerimi Ara dizisine damga vuran sevişme sahnesi! Dicle ve Barış aşka geldi, System.String[]

Menajerimi Ara dizisinin 30. bölümüne Ahsen Eroğlu (Dicle) ve Deniz Can Aktaş'ın (Barış) ateşli öpüşme sahnesi damga vurdu. Bu sahne sadece internette yayınlandı. İşte o sahnede kareler...

Başrollerini Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Barış Falay, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisi önceki akşam 30. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

Gerilim dolu anların yaşandığı dizide Feris ve Çınar'ın arkasından iş çevirdiğini öğrenen Serkan, kılıçları çekti ve Özge Borak'ın canlandırdığı Ceyda ile anlaştı. Tuttuğunu koparan güçlü bir iş kadını olan Ceyda, EGO Ajans'ın ortağı oldu. Ajansa hızlı bir giriş yapan Ceyda, tüm menajerleri ve asistanları kıskacına aldı.

Davranışlarından dolayı rol aldığı diziden çıkarılan Barış ise ailesini ve Dicle'yi geride bırakarak bir süre uzaklaştı. Günlerdir izine rastlanmayan Barış, babasının mezarı başında bulundu. Zor günler geçirdiğini ve herkesten uzak kalmak istediğini söyleyen Barış, küçükken ailesiyle yaşadığı eve gitti. Barış'ın abisinden kaldığı yeri öğrenen Dicle ise hesap sormak için yanına gitti.

Dicle ve Barış'ın televizyonda yayınlanmayan ateşli sevişme sahnesi, "Beklenen yakınlaşma" başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)

VİDEO - DİCLE VE BARIŞ'IN ATEŞLİ SEVİŞME SAHNESİ

Dicle ve Barış'ın bu sahnesi büyük yankı uyandırdı. İşte o sahneden kareler...

Deniz Can Aktaş, Canan Ergüder, Özge Borak, Dicle, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Menajerimi Ara dizisine damga vuran sevişme sahnesi! Dicle ve Barış aşka geldi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı HDP'li Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek         
13:40
Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor         
13:16
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına         
12:29
Tuzla'da lüks sitedeki vatandaşlar, kendilerine rahat vermeyen site yönetiminden şikayetçi oldu Tuzla'da lüks sitedeki vatandaşlar, kendilerine rahat vermeyen site yönetiminden şikayetçi oldu         
12:17
Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler         
12:13
Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti         
11:29
Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı         
11:13
Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor         
11:03
İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor         
10:59
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir         
10:46
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 14:04:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Menajerimi Ara dizisine damga vuran sevişme sahnesi! Dicle ve Barış aşka geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei