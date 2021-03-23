Menajerimi Ara dizisine damga vuran sevişme sahnesi! Dicle ve Barış aşka geldi

Başrollerini Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Barış Falay, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisi önceki akşam 30. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu.





Gerilim dolu anların yaşandığı dizide Feris ve Çınar'ın arkasından iş çevirdiğini öğrenen Serkan, kılıçları çekti ve Özge Borak'ın canlandırdığı Ceyda ile anlaştı. Tuttuğunu koparan güçlü bir iş kadını olan Ceyda, EGO Ajans'ın ortağı oldu. Ajansa hızlı bir giriş yapan Ceyda, tüm menajerleri ve asistanları kıskacına aldı.

Davranışlarından dolayı rol aldığı diziden çıkarılan Barış ise ailesini ve Dicle'yi geride bırakarak bir süre uzaklaştı. Günlerdir izine rastlanmayan Barış, babasının mezarı başında bulundu. Zor günler geçirdiğini ve herkesten uzak kalmak istediğini söyleyen Barış, küçükken ailesiyle yaşadığı eve gitti. Barış'ın abisinden kaldığı yeri öğrenen Dicle ise hesap sormak için yanına gitti.

Dicle ve Barış'ın televizyonda yayınlanmayan ateşli sevişme sahnesi, "Beklenen yakınlaşma" başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)

VİDEO - DİCLE VE BARIŞ'IN ATEŞLİ SEVİŞME SAHNESİ

Dicle ve Barış'ın bu sahnesi büyük yankı uyandırdı. İşte o sahneden kareler...



