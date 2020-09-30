Menajeriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı

Arnavutköy Balıkçısı'nda baş başa yemek yiyen ikili, saat 01: 00 sularında mekandan el ele çıkış yaptı. Bir anda patlayan flaşlar ile şok olan çift, ne yapacağını şaşırdı.

CANSU KÖKSAL ŞAŞKINLIK YAŞADI

Durum karşısında bir hayli şaşkın olan Köksal'ı, menajer olan sevgilisi Pertev Öngüner sakinleştirdi. Öngüner, "Arkadaşlar teşekkür ederim, her şey yolunda" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

İkili, araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.