Menajerler kulüpten 30 milyon TL istiyor

27 milyon lirası alacak davalarına ayrılırken, tazminatlar için 3.5 milyon lira ve personel alacak davaları için de 1.8 milyon lira karşılık ayrıldı tablolarda



ÖZ KAYNAK ERİMESİ DEVAM EDİYOR



BEŞİKTAŞ Futbol Yatırımları AŞ'nin özkaynaklarındaki negatif gidişat da artarak devam ediyor. Son tablolara göre şirketin negatif 815 milyon lira olan özkaynakları Mayıs-Ağustos döneminde yani 3 aylık sürede 882 milyon 500 bin lira oldu...



DENETLEME KURUKU'NUN AÇIKLAMA YETKİSİ YOK



Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Ağustos raporunda temlik artışına neden yer vermediklerine dair eleştiriyi yanıtladı. "Finansal bilgileri açıklama yetkisi yönetim kuruluna aittir. Denetim kurulunun bir açıklama yetkisi yoktur" dedi.