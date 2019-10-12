Son Dakika Haberleri: Menajerler kulüpten 30 milyon TL istiyor
Son Dakika Spor Menajerler kulüpten 30 milyon TL istiyor

Menajerler kulüpten 30 milyon TL istiyor

50 dakika önce

27 milyon lirası alacak davalarına ayrılırken, tazminatlar için 3.5 milyon lira ve personel alacak davaları için de 1.8 milyon lira karşılık ayrıldı tablolardaÖZ KAYNAK ERİMESİ DEVAM EDİYORBEŞİKTAŞ Futbol Yatırımları AŞ'nin özkaynaklarındaki negatif gidişat da artarak devam ediyor.

Menajerler kulüpten 30 milyon TL istiyor, System.String[]

27 milyon lirası alacak davalarına ayrılırken, tazminatlar için 3.5 milyon lira ve personel alacak davaları için de 1.8 milyon lira karşılık ayrıldı tablolarda


ÖZ KAYNAK ERİMESİ DEVAM EDİYOR


BEŞİKTAŞ Futbol Yatırımları AŞ'nin özkaynaklarındaki negatif gidişat da artarak devam ediyor. Son tablolara göre şirketin negatif 815 milyon lira olan özkaynakları Mayıs-Ağustos döneminde yani 3 aylık sürede 882 milyon 500 bin lira oldu...


DENETLEME KURUKU'NUN AÇIKLAMA YETKİSİ YOK


Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Ağustos raporunda temlik artışına neden yer vermediklerine dair eleştiriyi yanıtladı. "Finansal bilgileri açıklama yetkisi yönetim kuruluna aittir. Denetim kurulunun bir açıklama yetkisi yoktur" dedi.

Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:46 
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