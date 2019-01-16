Son Dakika Haberleri: Menbiç'te Patlama: 2'si ABD Askeri 12 Ölü, 20 Yaralı (2)

Menbiç'te Patlama: 2'si ABD Askeri 12 Ölü, 20 Yaralı (2)

1 saat önce

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİMenbiç kent merkezindeki Sindis Sokağı'nda bulunan Qesir El-Umeraa lokantası önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Menbiç'te Patlama: 2'si ABD Askeri 12 Ölü, 20 Yaralı (2), System.String[]
SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Menbiç kent merkezindeki Sindis Sokağı'nda bulunan Qesir El-Umeraa lokantası önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın üzerindeki bombayı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada 2'si ABD askeri, 1'i PKK/PYD üyesi terörist ve 9'u sivil olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi. Patlamada yaralanan ve helikopter ile bölgeden tahliye edilen ABD askerleri ile teröristler ve sivillerin tedavisine ise Afrin'deki hastanelerde devam ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:18 Kaynak: DHA

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