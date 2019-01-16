Menbiç'te Patlama: 2'si ABD Askeri 12 Ölü, 20 Yaralı (2)
1 saat önce
SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİMenbiç kent merkezindeki Sindis Sokağı'nda bulunan Qesir El-Umeraa lokantası önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Menbiç kent merkezindeki Sindis Sokağı'nda bulunan Qesir El-Umeraa lokantası önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın üzerindeki bombayı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada 2'si ABD
askeri, 1'i PKK/PYD üyesi terörist ve 9'u sivil olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi. Patlamada yaralanan ve helikopter ile bölgeden tahliye edilen ABD askerleri ile teröristler ve sivillerin tedavisine ise Afrin
'deki hastanelerde devam ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:18 Kaynak: DHA
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